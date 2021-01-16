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Жители минского Зеленого Луга: Пусть на улице холодно, но в душе всегда тепло, ведь нас много

  • 16.01.2021, 17:48
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Жители минского Зеленого Луга: Пусть на улице холодно, но в душе всегда тепло, ведь нас много

Позитивный ролик про протесты от минчан.

Жители Зелёного Луга переделали всем известную детскую песенку, и сняли позитивный ролик о том, что всем нам нужно продолжать выходить на наши улицы, пишет телеграм-канал «Баста».

- И пусть на улице холодно, но в душе всегда тепло, ведь нас много. Нас не остановить. Зелёный луг призывает всех выходить! - передают привет всем белорусам жители Зеленого луга.

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