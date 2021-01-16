Новые санкции и хронический дефицит бюджета: S&P опубликовало прогноз для РФ 16.01.2021, 19:10

Россия будет накапливать отставание от развитых стран.

Российская экономика в ближайшие три года столкнется с хроническим дефицитом государственного бюджета, возможным ужесточением американских санкций, сокращением присутствия иностранного бизнеса и будет расти медленнее мировых темпов, накапливая отставание от развитых стран. Такой прогноз дает международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s по итогам очередного пересмотра суверенного рейтинга РФ, пишет sprotyv.info.

В пятницу агенство объявило, что подтверждает кредитный рейтинг России на уровне BBB-. Рейтинг, оценивающий платежеспособность правительства РФ по долгам в иностранной валюте, остался на последней ступени инвестиционной категории со «стабильным» прогнозом.

Хотя российские власти проводят «консервативную» и «взвешенную» макроэкономическую политику, внешний долг по сравнению с кризисом 2014 года сократился на 40%, а у правительства накоплена «подушка безопасности» в виде ликвидных активов на сумму в 12,5% ВВП, экономика РФ сохраняет зависимость от нефтегазовых доходов и страдает от «значительных ограничений в институциональной и регулятивной сфере», констатирует S&P в релизе.

Качество институтов в России агентство оценивает на минимальный балл из пяти возможных, отмечая «недостаточную независимость судебной системы и избирательность правоприменения».

Прошлый год, по оценке S&P, экономика РФ завершила падением на 3,5%. Дефицит бюджета достиг 4,7% ВВП, а инвестиции обвалились на 7,1%.

Несмотря на то, что S&P ждет повышение средней цены нефти до 55 долларов за баррель в 2022-23 гг, российский бюджет, по оценке агентства, останется дефицитным на всем прогнозном горизонте: 2,7% ВВП в следующем году и 1% ВВП в 2022-24 гг. Фактором риска остается рост геополитической напряженности между Россией и США, который может вылиться в новые пакеты санкций, считают в S&P.

«С конца 2019 года Конгрессом США был предложен ряд законопроектов, которые предполагают введение дополнительных ограничений в отношении суверенного долга, финансовых организаций и энергетических проектов РФ. Поддержка этих законопроектов со стороны обеих партий в Конгрессе позволяет предположить, что новая администрация США может реализовать некоторые из этих инициатив», — предупреждает агенство.

В этих условиях российская экономика продолжит терять прямые иностранные инвестиции: отток составит 0,2%ВВП по итогам 2020 года, 0,8% ВВП в 2021-м, 0,7% ВВП в 2022-м и по 0,6% в 2023-24 гг. В сумме за четыре года страна потеряет 3,6% денег иностранных инвесторов в реальном секторе экономики, или более 60 млрд долларов в денежном выражении.

Формат и сроки принятия новых санкций законодательных инициатив остаются неопределенными, поскольку они зависят от внешней политики России и политической ситуации в США. «Учитывая вероятные попытки улучшить отношения с традиционными союзниками, в первую очередь со странами ЕС, администрация США, возможно, будет избегать мер, которые могут иметь негативные последствия для европейской экономики. В этом контексте введение более жестких санкций в отношении энергетического сектора России или государственных банков, финансирующих международную торговлю энергоресурсами с Европой, может быть затруднено», — говорится в релизе S&P.

При этом, как считают в агентстве, экономика и финансовая система с «умеренным ужесточение санкций» — например, запретом покупать новые выпуски рублевых гособлигаций, либо ограничениям для отдельных компаний и банков, не имеющий системной значимости.

Введение значительно более жестких санкций может повлечь снижение кредитного рейтинга России, если приведет к «существенному оттоку капитала и росту рисков финансовой стабильности», предупреждает S&P.

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