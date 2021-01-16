Россия в шаге от принудительной вакцинации сомнительным «Спутником V» 10 16.01.2021, 20:17

2,520

Россияне не хотят прививаться «Спутником V» даже бесплатно.

В субботу, 16 января, мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что со вторника, 19 января, прививки могут сделать индивидуальные предприниматели, их работники и самозанятые. Это не первое расширение категорий граждан, имеющих право на вакцинацию от коронавируса Covid-19. К примеру, с 13 января была открыта запись для целого ряда отраслей экономики (от информационных технологий до гостиниц и организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма); с 4 января — работников банковского и финансового сектора, а также органов власти и бюджетных учреждений федерального, регионального и муниципального уровней, пишет sprotyv.info.

А ведь ещё не так давно вакцинация была доступна исключительно работникам здравоохранения и образования, а также сотрудникам социальных служб, работникам транспорта, СМИ и ещё некоторым категориям граждан. Однако в ходе вакцинации выяснилось, что желающих привиться российской вакциной «Спутник V» — даже бесплатно и по записи — в городе федерального значения, где, по разным оценкам, проживает порядка 17 млн человек, оказалось не так и много.

По данным соцопроса «Левада-Центр», коронавирус находится на 4-м месте в списке проблем, которые беспокоят москвичей — его назвали 21% респондентов. Ещё 29% москвичей указали рост цен, падение уровня жизни; 22% — пробки, большое количество машин, загруженность дорог; 21% — проблемы ЖКХ. Как мы видим, москвичей не на шутку беспокоит эпидемия Covid-19, но несмотря на это, они не спешат делать прививку.

В этом, казалось бы, коронавирусном казусе всё логично. Эпидемия коронавируса Covid-19 россиян беспокоит, но ещё больше беспокоит российская вакцина, используемая для вакцинации.

Декабрьский соцопрос «Левада-Центр» показал, что 58% россиян не готовы делать прививку «Спутником V». Среди причин отказа 30% заявили, что надо дождаться окончания всех испытаний; 29% — опасаются побочных действий российской вакцины; 12% — имеют противопоказания.

Не менее пессимистично выглядят итоги «свежего» опроса портала Superjob. В частности, 13–14 января только 16% россиян заявили, что однозначно готовы сделать прививку, 40% — сказали, что однозначно нет.

А тем временем 16 января оперативный штаб опубликовал официальные данные, которые свидетельствуют о дальнейшем ухудшении эпидемиологической ситуации в России. За последние сутки в РФ умерли 590 человек — это новый максимум с начала 2021 года.

За сутки было выявлено 24 092 новых случаев заражения коронавирусом Covid-19 в 85 регионах РФ. Общее число заражённых достигло 3 544 623, и Россия по-прежнему остаётся на 4-м месте в мире по числу заразившихся после стран с гораздо большим числом населения.

Наихудшая ситуация в Москве: 79 летальных исходов за последние сутки, 12 401 — с начала эпидемии. Столица занимает 1-е место по числу новых случаев: 4 674 за последние сутки, 887 636 — за всё время.

Мэр Москвы через день объявляет о расширении категорий граждан для вакцинации. Это говорит о том, что массовая вакцинация провалена и российские власти стоят в шаге от того, чтобы официально сделать её принудительной. Неофициально она и так добровольно-принудительная, ведь в соцсетях полно сообщений, как работодатели в России заставляют сотрудников прививаться под угрозой увольнения.

В частности, Межрегиональный профсоюз работников образования «Учитель» вынужден был даже создать петицию «Вакцинация от коронавируса должна быть добровольной» на change.org. Как пишут авторы петиции, «пока не завершена третья фаза клинических испытаний» и «не опубликованы результаты научных и клинических исследований», эксперты «выражают сомнения в том, что прививка безопасна». «Есть вероятность, что вакцина нанесёт вред здоровью многих людей», и, если «федеральные власти примут решение о начале массовой вакцинации», учителя «фактически станут опытной группой для испытания вакцины».

МПРО «Учитель» ссылается на ст. 5 ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», которая гарантирует право на отказ от профилактических прививок. И призывает «в случае принуждения к вакцинации отказываться от неё всем трудовым коллективом, поскольку отстранить весь коллектив от работы невозможно».

С доводами авторов петиции трудно не согласиться.

«Спутник V» не прошёл III этап клинических испытаний, который стартовал ещё в августе 2020 года, и уже не пройдёт. Как пояснила директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) Светлана Завидова: «Из-за того, что параллельно исследованию объявили массовую вакцинацию, полагающие, что находятся в группе плацебо, побежали себе делать прививку — а значит, начали выходить из исследования». В итоге, разработчики российской вакцины не смогут озвучить окончательный список противопоказаний и побочных эффектов.

Ранее среди противопоказаний «Спутник V» значились:

— Заболевания печени и почек;

— Выраженные нарушения функции эндокринной системы (сахарный диабет);

— Тяжёлые заболевания системы кроветворения;

— Эпилепсия, инсульт и другие заболевания центральной нервной системы;

— Заболевания сердечно-сосудистой системы (инфаркт, миокардит, эндокардит, перикардит, ишемическая болезнь сердца);

— Первичный и вторичный иммунодефицит, аутоиммунные заболевания;

— Заболевания лёгких, астма, ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь лёгких) у пациентов с метаболическим синдромом и сахарным диабетом, аллергическими реакциями, атопией, экземой.

К несчастью, альтернативы «Спутнику V», эффективность и безопасность которого не доказана, в России нет. 14 января Роскомнадзор объявил, что в РФ запрещено ввозить и применять вакцины, не прошедшие государственную регистрацию в стране, что исключает использование одобренных в США и ЕС вакцин. У россиян пока есть кое-какой выбор — прививаться или нет. Однако после того, как вакцинация в России официально станет принудительной, выбора вакцин не будет.

Но номенклатуру мало это заботит, ведь у так называемой российской элиты, в отличие от народа, есть выбор. Кто побогаче, то летает в страны ЕС, где идёт вакцинация, чтобы привиться в частном порядке; кто победнее — прививается западными вакцинами в частных клиниках в РФ.

В частности, 12 января это подтвердила депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия», член комитета по охране здоровья, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина. «Я точно знаю, что в Москве этой вакциной (Pfzer/BioNTech — прим. ред.) уже многие жители московского региона имеют возможность привиться в частном порядке. К сожалению, любая медицинская услуга, она сегодня все-таки услуга — это бизнес. И там, где люди платят деньги, привозят все, что угодно, и ни для кого не секрет, что эта вакцина уже завезена в страну», — сказала депутат.

Народ российской власти не жалко. Был бы лес, соловьи прилетят…

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».