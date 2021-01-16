Умер основатель «Белиты» Виктор Терещенко 1 16.01.2021, 20:51

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У него был коронавирус.

На 83-м году жизни не стало гендиректора ЗАО «Витэкс» Виктора Терещенко. Он стоял у истоков создания белорусской косметики и являлся одним из тех, кто подал успешный пример сотрудничества с иностранными партнерами.

Как сообщили tut.by близкие Терещенко, в последнее время бизнесмен боролся с коронавирусной инфекцией.

— У него было еще много идей. Виктор Алексеевич планировал выписаться из больницы и дальше продолжать работать, но все пошло по другому сценарию, — сказал собеседник.

Виктор Терещенко родился в 1938 году в селе Товста Недригайского района Сумской области (Украина). В 1956 году окончил Харьковское техническое училище № 1, в 1962 году — Харьковский политехнический институт имени Ленина. Начинал трудовую деятельность с завода «Радиодеталь», потом стал директором Минского опытно-механического завода, а позже — директором базы «Белбытснаб». С 1989 года — председатель правления СП «Белита», генеральный директор ЗАО «Витэкс»

— На территории, где сейчас находятся офисы и часть производства «Белиты» и «Витэкса», в советские времена были склады Министерства бытового обслуживания населения БССР, — говорил Виктор Терещенко в интервью газете «Белорусы и рынок». — Я тогда работал директором опытно-механического завода и готовил средства механизации, оборудование для системы этого министерства. Дефицит шампуней, лаков и всего важного для гигиены и красоты населения был огромный, на коллегиях всегда стоял «плач Ярославны», его просто надоело слушать. На одном из таких заседаний я и вышел с предложением: давайте попробуем что-то создавать у себя, хоть шампунь, с чего-то начнем. Министр поддержала. Ну, а остальные не очень, потому что это обязывало их подключиться к созданию. Так как я идею подал, меня перевели на эту площадку и прописали положение о создании на этой базе производства, необходимого для системы бытового обслуживания. Завалы территории пришлось разгребать чуть не голыми руками. Но тогда я уже был привыкший — после приведения в порядок своего завода.

По профессии я инженер-механик, к косметике имел далекое отношение. Но моя идея оказалась нужной. Мы решили связаться с Wella, но не получилось: это были времена уходящей эпохи Советского Союза. Продолжили поиск партнера — и нашли.

Молодая итальянская фирма GVF согласилась сотрудничать. Они давали технологии, рецептуру, оборудование — это было космосом. Сложности тоже космические. Например, при формировании уставного фонда предприятия курс доллара был 72 копейки. И когда итальянец приезжал, поражался тому, что за 100 советских рублей он не может поесть в ресторане. А мы не могли ему ничего на это сказать, потому что это так и было.

В 1989 году зарегистрировали небольшое производство по выпуску всего шести наименований товара. «Белита» стала фактически первым СП в Беларуси.

В настоящее время две компании — «Белита» и «Витэкс» — тесно переплетены между собой: маркетингом, разработками, продвижением. Можно сказать, что создана настоящая бизнес-империя.

— Все объединено логистикой, процессы четко отработаны. Доля экспорта — более 60%, товарооборот — свыше 120 млн долларов. В год продается 30 тыс. тонн продукции по всему миру, — говорил Терещенко в феврале 2020 года.

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