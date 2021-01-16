Швейцарская компания вышла из проекта по строительству «Северного потока-2» из-за санкций США 16.01.2021, 20:55

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Сотрудники Госдепартамента США предупредили европейские компании.

Швейцарская страховая компания Zurich Insurance решила отказаться от участия в проекте по строительству газопровода «Северный поток — 2» из-за риска попасть под американские санкции. Об этом сообщило агентство Bloomberg (перевод — nv.ua) со ссылкой на источники.

Компания предоставляла страховые услуги. Она может попасть под санкции, предусмотренные в оборонном бюджете США на 2021 год. Reuters писал, что сотрудники Госдепартамента США предупредили европейские компании, которые задействованы в проекте, что они могут попасть под санкции. Агентство отмечало, что речь идет, в частности, о Zurich Insurance Group.

Если информация о выходе Zurich Insurance Group подтвердится, она станет третьей за этот месяц компанией, которая решила отказаться от участия в проекте. Ранее об этом заявили норвежская компания DNV GL, которая должна была сертифицировать газопровод, а также датская инженерная фирма Ramboll.

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