На сколько уголовных статей наговорил Карпенков? 14 16.01.2021, 21:07

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О сливе аудиозаписи с голосом замминистра.

– «Замечательная» речь Карпенкова, слитая в сеть инициативой BYPOL – совершенно удивительный коктейль из откровенного фашизма, бандитизма и садизма. Три, как говорится, в одном, – пишет обозреватель Петр Кузнецов. – И вишенкой на торте: «Лукашенко сказал», «Лукашенко мы прикрыты».

Не знаю, были ли ещё в стране люди, которые испытывали иллюзии насчёт того, что весь происходящий беспредел – это перегибы исполнителей, а не последовательная и целенаправленная политика. Думаю, таких уже не было и нет, все слишком очевидно, поэтому и нового в сливе немного, разве только то, что прямым соучастником террора против мирного населения является РФ – поставщик оружия.

Но вот планы создать в стране политический концлагерь – это удивило сильно даже на фоне имеющейся реальности. Так чётко повеяло 30-ми годами прошлого столетия, что аж мурашки по коже.

Мы тут проводим параллели со сталинизмом, улавливая общие черты, а они в это время эти общие черты целенаправленно планируют и организовывают. Да ладно, сталинизм. При Сталине «лишними» люди не были - все годились Беломорканал строить. «Лишние люди» – это из репертуара совершенно другого персонажа, которому все жизненного пространства не хватало, а «лишних» можно было утилизировать в буквальном смысле, что и делалось: золотые коронки – отдельно, волосы для набивки мебели – отдельно, органы и кровь для медицины – отдельно и т.д.

Я не юрист, поэтому у меня чисто любопытство: на сколько уголовных статей наговорено в этой речи?

Нет лучшей иллюстрации того, насколько дорогая штука – глупость. Насколько дорого она обходится, причём, не только её обладателям.

Сидеть и на полном серьёзе обсуждать, как калечить и убивать людей во имя победы в исключительно воображаемой «гибридной войне» и борьбы с желающими нас разделить Польшей, Литвой и Украиной, и при этом ни разу не заметить чистейше криминального характера происходящего – это надо уметь.

Правы были те, кто говорил, что в 2020 году в Беларуси добро и зло приняли очень чёткие и определённые формы и места «в середине» не осталось. Тут теперь только так: или за добро, или за зло.

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