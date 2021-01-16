Очередная авария на БелАЭС

Очередная авария на БелАЭС11
- 16.01.2021, 21:17
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В 19:02 первый энергоблок Островецкой АЭС отключили от сети, сработала система защиты генератора.
Первый энергоблок БелАЭС отключен от сети,сообщает 16 января в телеграм-канале Минэнерго.
«В 19.02 первый энергоблок БелАЭС отключен от сети после срабатывания системы защиты генератора. Система защиты сработала в ходе опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока, в рамках которого проводится тестирование систем и оборудования», — сказано в сообщении.
В ведомстве отметили, что «радиационный фон в районе станции в норме».