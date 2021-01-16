В Израиле создали мгновенный дыхательный тест на коронавирус 1 16.01.2021, 21:21

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Его точность — 98 процентов.

Израильский стартап Scentech Medical заявляет, что его мгновенный дыхательный тест на коронавирус работает с уровнем точности 98 процентов, аналогичным стандартному тесту ПЦР, пишет nv.ua.

В первом испытании участвовали 784 человека, которые дышали в устройство в течение 10 секунд. Результаты появлялись в течение нескольких секунд.

По заявлению компании, устройство, использующее так называемую технологию дыхания — сочетание программного и аппаратного обеспечения — позволяет с высокой точностью различать положительные результаты, отрицательные и результаты тех людей, которые имеют антитела против COVID-19.

Scentech готовится подать запрос на одобрение от FDA, который требует как минимум 91-процентной точности для тестов COVID-19.

Текущий тест на коронавирус требует мазка из носа для сбора слизи и слюны, который затем проверяется для подтверждения инфекции, если таковая имеется. Если мазки не собираются должным образом, например, недостаточно обученным персоналом, это может значительно повлиять на количество ложноотрицательных результатов.

В тесте Scentech используется газовая хроматография, лабораторный метод разделения и анализа соединений в газах; масс-спектрометрия, метод, используемый для определения элементарных сигнатур частиц и молекул; и устройство для сбора дыхания ReCIVA.

До COVID-19 Scentech разрабатывал технологию, чтобы попытаться идентифицировать рак и инфекционные заболевания с помощью анализа дыхания — поиск их биомаркеров в тысячах различных газов, присутствующих в каждом выдохе.

По словам руководителя исследования доктора Уди Кантора, с помощью этих методов можно анализировать около 8000 летучих органических соединений, присутствующих в каждом вдохе, которые играют активную роль в устранении отходов организма, так же, как моча, пот или кал. Идея состоит в том, чтобы использовать аналитический процесс исключения, чтобы отделить известные соединения от неизвестных, а затем сузить процесс, чтобы найти неуловимый биомаркер коронавируса.

«Это дыхательный тест, который действительно изменит мир диагностики в целом и мир COVID-19 в частности», — сказал доктор Ром Элиаз из Scentech.

«Как только мы сможем проверить пациента за 10 секунд и убедиться, болен он или нет, все границы могут быть открыты. Это означает, что мир может вернуться в нормальное состояние. А вместе с тем открытие всего остального — стадионов, концертных залов, ресторанов. Весь мир может открыться», — сказал Элиаз.

Компания надеется, что технология поможет идентифицировать инфицированных еще до появления симптомов, что поможет остановить распространение вируса.

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