Журналист Watson: В понедельник IIHF объявит, что ЧМ-2021 будет перенесен из Минска 1 16.01.2021, 21:49

Заседание совета Международной федерации запланировано на 18 января.

Журналист Watson Клаус Заугг заявил, что Беларусь лишат права на проведение ЧМ-2021 в понедельник, 18 января, пишет «Трибуна».

Материал вышел на портале с заголовком «Кто платит, тот командует – ЧМ-2021 заберут у Лукашенко в понедельник».

Заседание совета ИИХФ запланировано на 18 января. Официальное решение могут объявить как в день заседания, так и в и течение недели. Совет состоит из 12 человек плюс глава ИИХФ Рене Фазель.

Журналист также назвал три возможных варианта замены Беларуси – Латвия, Дания и Словакия.

Напомним, чешский автомобилестроительный гигант Skoda и бренд косметики Nivea в субботу объявили, что не будут спонсировать ЧМ-2021, если он пройдет в Беларуси.

Турнир запланирован в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Ранее различные европейские общественные организации призывали IIHF перенести чемпионат мира 2021 года из Минска из-за напряженной политической ситуации в Беларуси.

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