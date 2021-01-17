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Рене Фазель: Кто-то повлиял на спонсоров, чтобы они отказались финансировать ЧМ-2021

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  • 17.01.2021, 8:42
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Рене Фазель: Кто-то повлиял на спонсоров, чтобы они отказались финансировать ЧМ-2021

И это — только начало.

Президент ИИХФ Рене Фазель считает, что кто-то надавил на спонсоров чемпионата мира, чтобы они отказались спонсировать турнир в Беларуси и Латвии, сообщает tribuna.com.

Чемпионат мира должен пройти с 21 мая по 6 июня в Минске и Риге. В субботу автопроизводитель Škoda и бренд косметики для мужчин Nivea Men сообщили, что откажутся спонсировать турнир, если он пройдет в Беларуси.

«На данный момент политическое давление на нас (ИИХФ) идет отовсюду. Прежде всего, оно идет от Швеции, Финляндии, Норвегии, Дании, Германии. Правительства их стран призывают к бойкоту чемпионата мира.

И еще идет давление на нас со стороны спонсоров. Кто-то надавил на спонсоров с тем, чтобы они отказались спонсировать чемпионат мира. И это только начало. И это очень опасно, поскольку люди просто начнут бойкотировать продукцию этих фирм, если они останутся спонсорами турнира в Беларуси», – сказал Фазель.

Напомним, что редакция Charter97.org подготовила текст письма на английском языке для того, чтобы каждый из вас мог отправить письмо спонсорам чемпионата мира по хоккею.

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