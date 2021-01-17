Клоунский «переворот» 1 Константин Сонин, «Росбалт»

17.01.2021, 9:29

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Политическая система США не просто выстояла — она не дала ни малейшего сбоя.

События 6 января в центре Вашингтоне — захват Капитолия группой участников митинга, организованного президентом Трампом, гибель пяти человек, включая полицейского, прерванная процедура подсчета голосов выборщиков на совместном заседании обеих палат парламента, экстренная эвакуация вице-президента и конгрессменов — трудно классифицировать. Разве что как «клоунская попытка государственного переворота». Потому, что это, конечно, была попытка государственного переворота — попытка сорвать сертификацию результатов выборов 3 ноября 2020 года, последнее, пусть и чисто формальное, мероприятие перед вступлением в должность победителя выборов, Джо Байдена. И, одновременно, несмотря на всю серьезность и трагичность — попытка клоунская.

Президент или премьер, устраивающий государственный переворот с целью сохранения власти — стандартная история. От Гитлера до разных трухилей, маркосов, фухиморей лидеры приходят к власти на выборах или с помощью другой законной процедуры и используют насилие, чтобы остаться у власти, подминая законы, конституции, традиции. Именно это попробовал проделать в январе 2014 года украинский президент Янукович (победивший, в качестве лидера оппозиции, на конкурентных выборах в 2010-м) — захватить единоличную власть силовым путем, и проиграл. (Это не редкость. Многие лидеры, пытавшиеся сохранить власть — например, поменять конституцию для отмены или обхода ограничений на президентские срока — не сумели это сделать. У аргентинского Менема и боливийского Моралеса это по разу получилось, а на второй раз — нет.) Летом 2020 года белорусский лидер Лукашенко проиграл президентские выборы, но выгнал законного (и признанного всем миром) победителя выборов и с помощью террора удерживает власть. То есть правитель во главе государственного переворота — это стандартная история.

Стандартная, но не в США — 44 человека были президентами в Америке до Трампа, 10-15, треть, из них не смогли остаться у власти, хотя пытались. (Проиграли перевыборы 9 президентов, но было еще несколько президентов, которые не смогли номинироваться на следующий срок или отказались от перевыборов, не видя шансов на победу.) Ни один, до президента Трампа, не попытался не признать результаты выборов и, тем более, пытаться организовать отмену результатов. В 1876 году, 150 лет назад, выборы закончились конфликтом, эхом недавно закончившейся Гражданской войны, но и тогда действующий президент, генерал Грант, не пытался остаться у власти. Действия президента Трампа в последние два месяца, пусть привычные по меркам нестабильных демократий в странах догоняющего развития, никак не совместимы с американской традицией.

В течение двух месяцев, прошедших после выборов, Трамп продолжал утверждать, что он на выборах победил. За это время его штаб и разные республиканцы подали десятки исков, чтобы отменить результаты выборов. Все эти иски были отклонены — в том числе судьями-республиканцами и судьями, назначенными на свои посты лично Трампом. Ни в одном иске юристы Трампа не утверждали, что на выборах были фальсификации, даже когда судьи прямо спрашивали об этом. Нужно было бы предъявлять доказательства, удовлетворяющие хотя бы минимальным требованиям для предъявляемых в суде доказательств — или рисковать адвокатской лицензией. Это не мешало штабу Трампа обманывать граждан, утверждая, что фальсификации были, и собирать деньги на «борьбу за изменение итогов выборов». За два месяца только Трамп собрал 200+ миллионов долларов. К этому же фокусу присоединилось несколько республиканцев, которые хотели бы быть кандидатами от Республиканской партии в 2024 году. Им казалось, что если они будут кормить поклонников Трампа той же дезинформацией, что и сам Трамп, им удастся стать его наследниками.

Казалось бы, президент США, лидер огромного государства, пусть проигравший на выборах, но подержанный 74 миллионами людей — страшная сила. Но американская политическая система не дрогнула. Ни один республиканец, занимавший ответственную должность в штатах, которые Трамп проиграл с минимальной разницей, не поддался давлению со стороны президента и его команды. В той же Джорджии вся исполнительная власть штата — губернатор и секретарь, трамписты, избранные при личной поддержке Трампа, не согласились ни на отмену результатов, ни на изменение пост-фактум правил подсчета с тем, чтобы победил Трамп. Ни одно законодательное собрание штата, контролируемое республиканцами, не попыталось что-то сделать. Вице-президент Пенс, ни разу за четыре года не проявивший ни малейшей нелояльности, четко сыграл свою церемониальную роль 6 января, подсчитал голоса и объявил Джо Байдена следующим президентом. 92 сенатора из 99 (то есть 44 республиканца) четко проголосовали за сертификацию результатов выборов. Захват Капитолия задержал процедуру на пару часов и только. То есть политическая система не просто выстояла — по существу, ни на каком этапе она не дала ни малейшего сбоя. Именно поэтому трудно говорить про «переворот» всерьез. Перспектив на реальный перехват власти было примерно как у гитлеровского путча 1923 года. Клоунская попытка.

Что будет? От насилия отмежевались все республиканцы, а многие прямо осудили Трампа за подначивание сторонников. Возмущенные демократы заговорили о 25-й поправке, дающей возможность кабинету министров при поддержке вице-президента и Конгресса временно отстранять президента. Это, конечно, глупо — поправка рассчитана на ситуацию медицинской недееспособности. В случае, если президент в сознании, эта процедура сложнее импичмента. Вот импичмент стал реальностью — вероятно, в понедельник Палата представителей, в которой достаточно простого большинства, проголосует за него. Сенат может проголосовать за отстранение от власти хоть в тот же день. В Сенате пока, до 20-х чисел января, 48 демократов и 51 республиканец, но большинство у сторонников импичмента есть — как минимум 3-4 республиканца поддержат импичмент. Вот что сделают остальные? (Надо 67 голосов, две трети.) Важность импичмента — Трамп не только будет смещен, но и не сможет избираться снова. Это, конечно, должно понравиться его «наследникам» — но проголосуют ли они за то, чтобы его отстранили от власти за неделю до конца срока, большой вопрос. (То, что у Трампа отобрали аккаунт в Twitter c 89 миллионами подписчиков, только облегчает им голосование за отстранение.) Это маловероятно. В каком-то смысле фантастика, что это вообще обсуждается.

А вот «большой» ответ на вопрос — что же будет с Америкой? — может показаться разочаровывающим. Ну, тем, кто любит движуху. Нет, мне не кажется, что Америка расколота как никогда. Она расколота ровно как всегда. Помните — у них «самые важные президентские выборы последних десятилетий, а, может, быть, и в истории» происходят раз в четыре года. Помните, что в США ни один президент с середины XIX века не набирал больше 60% (один раз было 61%) голосов. Иными словами, у них всегда президент — это человек, против которого проголосовали десятки миллионов граждан. Этот вот «раскол», который так впечатляет тех, кто в 2020 смотрит на американскую политику впервые, ровно всегда. В 2016, 2012, 2004 и 2000 годах разница между президентом и проигравшим была меньше, чем в 2020. И до этого много раз было. Президент Трамп выбыл с политической сцены — независимо от импичмента, он останется крупной медиа-фигурой, но его политическая карьера, я думаю, окончена. (Я знаю, какой он реальный феникс, и все же.) Это не значит, что куда-то исчезнут десятки миллионов тех, кто недоволен иммигрантами, глобализацией, либеральными медиа, крупными интернет-компаниями, Китаем, засильем тех, кого они считают «ненастоящими американцами», и т. п. Они останутся, их интересы будут представлять другие политики и борьба с переменным успехом будет продолжаться. 2020 год — год исключительный в плане пандемии, но не исключительный в плане американской политики. Даже с учетом клоунской попытки государственного переворота 6 января.

Константин Сонин, «Росбалт»

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