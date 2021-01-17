ДТП в Дроздах: столкнулся «Порш» за 100 тысяч евро и «Лада» 17 17.01.2021, 9:59

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Чем все закончилось?

Такие аварии бывают не только в анекдотах. «Врезался в шестисотый «Мерседес» дед на «Запорожце»…

Все случилось 16 января в элитном коттеджном поселке в Дроздах – там живут лукашенковские чиновники и бизнесмены, фамилий которых на слуху: Виктор Шейман, Урал Латыпов, Петр Прокопович, Григорий Кисель, Геннадий Невыглас, Юрий Чиж, Михаил Захаров, Федор Повный, Павел Топузидис, Михаил Мясникович, Леонид Ерин, Владимир Наумов и другие, пишет kp.by.

19-летняя девушка ехала на «Порше» по улице Крупецкой. На перекрестке неравнозначных дорог, где она должна была уступить дорогу, она этого не сделала: не не уступила дорогу водителю «Лады», который двигался по главной дороге. От удара «Порш» отбросило на автомобиль «Мазда», который ехал навстречу.

Пострадавших в ДТП нет, - сообщает ведущий специалист по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД Минска Татьяна Ященко. - По данному факту проводится проверка.

Попавший в ДТП «Порш» - это модель Porsche Cayenne Coupe последнего поколения. Цена таких новых автомобилей в Минске начинается от 90700 евро. Интересно, что на видео, которое опубликовала ГАИ, на «Порше» уже отсутствуют номера.

Результат аварии такой:

- В отношении водителя автомобиля «Порше» составлен протокол об административном правонарушении по части 10 статьи 18.14 КоАП Республики Беларусь за нарушение пункта108 ПДД, - сообщает ГАИ, но сумму штрафа не называет.

Журналисты заглянули в КоАП: десятая часть статьи 18.14 - это «Нарушение других правил дорожного движения, повлекшие создание аварийной обстановки». По этой статье положен штраф от 145 до 580 рублей с возможным лишением прав на срок до двух лет. Точную сумму наказания, согласно закону, определит начальник ГАИ Центрального района Минска, который будет проводить разбор ДТП.

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