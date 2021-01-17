В Германии выступили за разрешение вакцинированным гражданам ходить в кино и рестораны 17.01.2021, 12:38

С такой инициативой выступил глава немецкого МИД.

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас выступил за ослабление карантина для вакцинированных от коронавируса граждан.

В интервью Bild am Sonntag он заявил, что после прививки люди должны иметь возможность посещать рестораны и кинотеатры, пишет «Новое время».

«Если в ресторанах или кинотеатрах будут только вакцинированные люди, они не будут представлять угрозу друг другу», - сказал Маас.

Его заявление контрастирует с позицией правительства ФРГ, которое выступает против таких послаблений.

Министр внутренних дел Хорст Зеехофер предупреждал, что ослабление ограничений для привитых людей может вызвать раскол в обществе.

Массовая вакцинация от коронавируса в Германии началась в начале января. Для прививок используется вакцина BioNTech-Pfizer.

Несмотря на строгий карантин, который будет действовать как минимум до конца месяца, количество случаев коронавируса в стране остается высоким. Сейчас в Германии зафиксировано в общей сложности более 2 миллионов случаев заболевания COVID-19 и почти 46 тысяч смертей, вызванных осложнениями от болезни.

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