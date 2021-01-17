В Германии выступили за разрешение вакцинированным гражданам ходить в кино и рестораны
- 17.01.2021, 12:38
С такой инициативой выступил глава немецкого МИД.
Министр иностранных дел Германии Гайко Маас выступил за ослабление карантина для вакцинированных от коронавируса граждан.
В интервью Bild am Sonntag он заявил, что после прививки люди должны иметь возможность посещать рестораны и кинотеатры, пишет «Новое время».
«Если в ресторанах или кинотеатрах будут только вакцинированные люди, они не будут представлять угрозу друг другу», - сказал Маас.
Его заявление контрастирует с позицией правительства ФРГ, которое выступает против таких послаблений.
Министр внутренних дел Хорст Зеехофер предупреждал, что ослабление ограничений для привитых людей может вызвать раскол в обществе.
Массовая вакцинация от коронавируса в Германии началась в начале января. Для прививок используется вакцина BioNTech-Pfizer.
Несмотря на строгий карантин, который будет действовать как минимум до конца месяца, количество случаев коронавируса в стране остается высоким. Сейчас в Германии зафиксировано в общей сложности более 2 миллионов случаев заболевания COVID-19 и почти 46 тысяч смертей, вызванных осложнениями от болезни.