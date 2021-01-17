Байден впервые в истории США ввел ученых в кабинет министров 17.01.2021, 13:13

Новый президент заявил, что его администрация будет руководствоваться наукой и истиной.

Избранный президент США Джо Байден представил в субботу свою команду советников в научной сфере, заявив, что его администрация будет руководствоваться «наукой и истиной», сообщает «Голос Америки».

Байден впервые в истории Белого дома повысил должность научного советника до уровня члена Кабинета министров. Избранный президент выдвинул на пост директора Управления по политике в области науки и технологий Эрика Ландера, математика, генетика и биолога. Представляя Ландера, Байден охарактеризовал его как «одного из самых блестящих людей, которых я знаю».

Избранный вице-президент Камала Харрис во время представления команды ученых Белого дома вспомнила о своей покойной матери, занимавшейся научными исследованиями в области онкологических заболеваний, и научившей ее критически мыслить.

«Наука, стоящая за изменением климата – это не обман. Наука, изучающая вирус, беспристрастна. Применяются одни и те же законы, одни и те же доказательства являются истинными, вне зависимости от того принимаете ли вы это или нет», - заявила Харрис.

Эрик Ландер - директор-основатель Института Брода Массачусетской больницы общего профиля, профессор биологии Массачусетского технологического института (MIT) и профессор системной биологии Гарвардской медицинской школы. Он был ведущим автором первой статьи, в которой исследователи описали строение человеческого генома.

Избранный президент также пригласил в научную команду Белого дома доктора Френсиса Коллинза, директора Национального института здоровья, который вместе с Ландером изучал геном человека. Байден назначил сопредседателями Совета по науке и технологиям при президента двух выдающихся женщин-ученых. Совет возглавят химик-технолог, лауреат Нобелевской премии по химии 2018 года Франсес Арнольд и Мария Зубер, вице-президент MIT по исследованиям и профессор геофизики.

Должность директора по политике в области науки и технологий требует утверждения Сенатом.

На пост заместителя директора по политике в области науки и технологий избранный президент номинировал социолога Алондру Нельсон из Принстонского университета.

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