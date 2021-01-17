Рене Фазель: Мы еще организуем ЧМ в Беларуси, когда ситуация будет более спокойной 17.01.2021, 13:29

Рене Фазель

Фото: ТАСС

Глава ИИХФ отказался от идеи проводить чемпионат с диктатором?

Президент ИИХФ Рене Фазель поделился мнением о проведении ЧМ-2021 в Минске, сообщает «Трибуна».

— Вы уверены, что Латвия сможет одна провести чемпионат мира с учетом того, что у нее только одна арена высокого уровня? Генеральный секретарь латвийской федерации рассказал, что в стране хотят построить еще один стадион за короткие сроки.

— Да, это так, это будет временный дворец. Мы рассмотрим все варианты: и с Латвией, и со Словакией, и с Данией, а потом примем решение. Но до того, как мы примем решение по Беларуси, мы должны высказать большие слова благодарности белорусскому народу.

— Вы согласны с утверждением, что в случае отмены турнира в Минске ИИХФ попадет в непростую финансовую ситуацию?

— Если нам придется играть без зрителей, то надо будет поделиться доходами с организаторами. Нам предстоит найти лучший из возможных компромиссов с ними и учесть интересы обеих сторон.

— ИИХФ находится сейчас между двух огней: с одной стороны, политическое давление, а с другой — вероятность больших финансовых потерь в связи с переносом турнира из Минска. Как вы это ощущаете сами?

— Согласен, политическое и финансовое давления ощущаются. Я думаю, что провести турнир в Минске будет очень сложно.

— Возможно ли в этой связи подумать о том, чтобы, например, проводить чемпионат мира раз в два года?

— Нет, на формат эта ситуация никак не влияет — турниры будут проходить каждый год. Я уверен, что мы еще организуем чемпионат мира в Беларуси, когда ситуация будет более спокойной. Когда ситуация нормализуется, ИИХФ сделает все возможное, чтобы провести чемпионат мира в Минске как можно быстрее.

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