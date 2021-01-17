Джулиани снова будет защищать Трампа в процессе об импичменте 17.01.2021, 13:48

До этого сообщалось об их ссоре.

Личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что сейчас находится составе команды обороны президента на будущем втором суде об импичменте и он готов аргументировать, что заявления Трампа о мошенничестве не является подстрекательством к насилию.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на ABC News.

«Сейчас я участвую в этом... над этим я работаю», - сказал Джулиани голове корреспонденту ABC News.

Адвокат пояснил, что со стороны обвинения звучат утверждения, что любой, кто говорит о мошенничестве на выборах, подстрекает общество к насилию, однако эти слова являются ложью. По словам Джулиани, если удастся доказать, что нарушения действительно были, то подобная точка зрения станет нелегитимной.

Также Джулиани утверждает, что Трамп должен признать процесс импичмента незаконным, а также отклонить его, если дело дойдет до суда.

До этого источники, близкие к президенту, недавно сообщили ABC News, что Трамп все больше раздражался из-за Джулиани и не отвечал на его звонки, но он, как представляется, все еще участвует в дискуссиях о том, как вести процесс импичмента.

Один из самых больших вопросов, которые остаются относительно последних дней пребывания в должности Трампа - это то, какие помиловании он может выдать. В частности, Трамп рассматривал вариант самопомилования.

Джулиани сообщил журналистам, что такой вариант не запрещен конституцией. Он отказался сказать, какой совет он дал президенту о помиловании, но он сказал, что его личное мнение заключается в том, что это вполне оправдано.

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