Ученые нашли в Боливии следы исчезнувшей до прихода инков цивилизации 17.01.2021, 13:58

Обнаружены десятки древних артефактов.

Группа из 45 церемониальных предметов была обнаружена на археологическом участке Тиуанако в западной Боливии. Их создали до прихода в этот регион племени инков, пишет nv.ua.

Среди предметов были керамические сосуды и скульптуры, каменные ножи, бутылки, золотая голова с голубым камнем, которая, вероятно, была частью изображения божества, рассказали представители Министерства культуры Боливии.

Также были найдены останки животных, включая рыб, верблюдов и птиц. Им не менее 1500 лет, возможно, они датируются 4 веком. Пятнадцать артефактов были представлены на пресс-конференции во вторник.

Министерство культуры, организатор мероприятия, указало в техническом отчете, что находка «состоит из множества компонентов или ритуальных принадлежностей» и что «она позволит установить ритуальную и церемониальную систему, которая применялась во время зарождения Тиуанако…»

Археологические памятники «говорят нам, что мы находимся здесь, в Тиуанако, сидим на золотой жиле знаний и информации, важных не только для нас, но и для всего мира», — заявил приглашенный на мероприятие президент Боливии Луис Арсе.

Артефакты были обнаружены во время раскопок в прошлом году в храме Каласасая неглубоко под землей. Храм был построен в культуре Тиуанако в так называемую фазу Тиуанако III (375−750 гг. нашей эры). По словам Хулио Кондори, директора Центра археологических, антропологических и административных исследований Тиуанако, эти артефакты являются самой важной находкой с тех пор, как монументальные здания Тиуанако были заново открыты в 1800-х годах.

Расположенный в Андах примерно в 45 милях к западу от Ла-Паса, недалеко от южного берега озера Титикака, Тиуанако был доминирующим городом-империей в Андском регионе до прихода инков. Его политическое, религиозное, культурное и экономическое влияние простиралось от того, что сейчас является границей с Эквадором на севере, до центра Чили / северо-запада Аргентины на юге.

Он приобрел известность в первые три века нашей эры и стал центром торговли в регионе. К 6 веку это был крупнейший городской центр. Сложная сеть соединяла города в западной Боливии, северном Чили, южном Перу и северо-западе Аргентины, перемещая сырье в Тиуанако,.

Сообщество Тиуанако рухнуло примерно в 11 веке. Производство керамики прекратилось примерно в 1000 году нашей эры, и в течение нескольких десятилетий большинство городских центров империи были заброшены.

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