Медики выяснили, как полынь мешает коронавирусу размножаться 5 17.01.2021, 14:54

1,890

Капсулы на ее основе могут сказать новое слово в лечениии COVID-19.

В США ученые выяснили, что один из видов полыни – полынь однолетняя Artemisia annua ингибирует репликацию коронавируса. Проще говоря, мешает COVID-19 размножаться, пишет «Медицина и наука».

Полынью уже более двух тысяч лет лечат разные заболевания, в том числе и малярию. И только в 2005 году исследователи установили, что она обладает противовирусным действием – против SARS-CoV-1 – агента, ответственного за вспышку ОРВИ в 2002-2003 годах.

Сейчас исследователи проверили экстракты из семи сортов полыни, выросшей на четырех разных континентах, и все они продемонстрировали анти-ковидную активность. Порадовало ученых и то, что высушенная полынь прекрасно хранится при комнатной температуре и сохраняет свои свойства.

Капсулы с порошком высушенных листьев полыни могут оказаться безопасным и экономичным лекарством, используемым при лечении коронавирусной инфекции, и даже стать альтернативой вакцинированию, считают ученые.

Исследования на людях пока не проводились.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».