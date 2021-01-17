«Северный поток-2» можно строить, но строить не получается 1 Андрей Гурков.

17.01.2021, 15:04

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У «Газпрома» закрывается окно возможностей.

В сильно затянувшемся сериале под названием "Попытки достроить "Северный поток - 2" - новый эпизод с очередным поворотом интриги. Выходит немецкий регулятор и говорит: вот вам разрешение, можете начинать работы хоть сейчас. На это оператор будущего газопровода отвечает: нам тут технику еще надо наладить, мы пока начинать не будем и даже не знаем, когда начнем.

Немецкий регулятор отменяет ограничения для работы Nord Stream 2

Примерно так можно описать суть двух новостей, пришедших в один и тот же день - 15 января. Первое сообщение - о том, что Федеральное ведомство по морскому судоходству и гидрографии выдало новое, расширенное разрешение на прокладку "Северного потока - 2" в водах Германии. Прежнее из экологических соображений позволяло вести подводные работы в исключительной экономической зоне ФРГ только с мая по сентябрь, новое сняло временные ограничения: строить при определенных условиях можно отныне круглый год.

Ценность этого решения в том, что оно позволяет "Газпрому" немедленно приступить к работам в водах Дании, которая дала зеленый свет прокладке трубопровода как раз с 15 января, чтобы - теоретически - уже в апреле дойти до экономической зоны ФРГ и в мае-июне завершить строительство.

На фоне столь, казалось бы, значительной новости несколько затерялась другая: в ту же пятницу немецкая экономическая газета Handelsblatt со ссылкой на принадлежащую "Газпрому" швейцарскую компанию Nord Stream 2, оператора будущего газопровода, сообщила, что достройка "Северного потока - 2" откладывается на неопределенный срок. "Вероятно, в конце января или начале февраля мы сможем точнее оценить, когда начнем укладку труб", - цитирует издание представителя фирмы. Надо, мол, еще проверить техническое оборудование.

"Академик Черский" пришел, увидел и ушел

Такому неожиданному, если не сказать, сенсационному повороту можно, конечно, дать геополитическое объяснение: в Москве решили перед инаугурацией Джо Байдена воздержаться от демонстративного возобновления строительства, чтобы дать правительству Германии время уладить с новым президентом США вопрос о санкциях против газопровода. Однако тогда непонятно, почему российские государственные и окологосударственные СМИ еще буквально накануне тиражировали сообщения о том, что укладка труб в датских водах начнется с 15 января. Про церемонию в Вашингтоне было известно заранее.

Поэтому напрашивается другое, куда менее лестное для "Газпрома" объяснение: он в самый последний момент понял, что все еще технически не готов продолжать работы. В пользу этой версии говорит и краткосрочная замена судна-трубоукладчика. Мы-то все думали, что завершать строительство газопровода в более глубоких датских водах будет "Академик Черский" - пригнанный с Дальнего Востока, специально модернизированный (надо полагать, за немалые деньги) и долго тренировавшийся со вспомогательными судами у берегов Калининградской области российский трубоукладчик.

"Фортуне" понадобятся три месяца при идеальной погоде на Балтике

И действительно, 6 января стало известно, что "Академик Черский" с двумя судами сопровождения после месяца пребывания под Калининградом вернулся в зону достройки "Северного потока - 2" в исключительной экономической зоне Дании. Но не прошло и недели, как 11 января он полным ходом опять ушел на восток. И теперь оказывается, что вместо него достраивать "Северный поток - 2" будет другой российский трубоукладчик "Фортуна". Однако на нем, как неожиданно выяснила компания Nord Stream 2, еще нужно проверить техническое оборудование.

Такое развитие событий вызывает по меньше менее недоумение, хотя сериалы, казалось бы, уже приучили публику к самым несуразным сюжетным поворотам. Что это: особо хитроумная комбинация с целью обвести вокруг пальца американцев с их санкциями? Или все же свидетельство продолжающихся серьезных технических проблем на российских трубоукладчиках?

Выборы в бундестаг могут резко изменить отношение к газопроводу

В любом случае перенос на неопределенный срок начала достройки "Северного потока - 2" все больше закрывает остающееся у "Газпрома" окно возможностей. "Академик Черский" прокладывал бы трубы быстрее, чем это когда-то начнет делать "Фортуна", так что для завершения строительства понадобятся как минимум три месяца - при оптимальных условиях и идеальной погоде, чего в феврале-апреле на Балтике ждать не приходится.

А если газопровод не удастся достроить и, что не менее важно, сдать в эксплуатацию до конца сентября, до выборов в бундестаг, то окно возможностей, вполне вероятно, захлопнется. Ведь шансы социал-демократов войти в следующее правительство ФРГ весьма невелики. А в Германии именно они наиболее настойчиво и эффективно лоббируют интересы "Газпрома", что вновь доказало создание специального регионального фонда для обхода санкций США под фейковым предлогом заботы о климате.

Этот фонд, как и весь проект "Газпрома", очень резко критикуют "зеленые", а у них сейчас, судя по опросам, наилучшие шансы войти в правительственную коалицию с консерваторами, среди которых сторонников российского газопровода не так уж и много. Так что осенью официальное отношение Берлина к "Северному потоку - 2" может кардинально измениться. Тем более, если к этому времени "Фортуна" его все еще не достроит - будь то из-за санкций США или все новых технических проблем.

Андрей Гурков, "Немецкая волна"

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