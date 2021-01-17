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Раков, Аксаковщина и Новое поле вышли на воскресный марш

  • 17.01.2021, 15:14
Раков, Аксаковщина и Новое поле вышли на воскресный марш

Акции, несмотря на мороз, проходят по всей Беларуси.

Сегодня в Беларуси — 162-й день непрерывных протестов.

Несмотря на 20-градусный мороз жители Минска и других городов Беларуси вышли на традиционные воскресные марши.

Раков, Аксаковщина и Новое поле вышли на воскресный марш.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию воскресных протестов.

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