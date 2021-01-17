Раков, Аксаковщина и Новое поле вышли на воскресный марш
- 17.01.2021, 15:14
Акции, несмотря на мороз, проходят по всей Беларуси.
Сегодня в Беларуси — 162-й день непрерывных протестов.
Несмотря на 20-градусный мороз жители Минска и других городов Беларуси вышли на традиционные воскресные марши.
Раков, Аксаковщина и Новое поле вышли на воскресный марш.
Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию воскресных протестов.
Раков, Аксаковщина и Новое поле вышли вышли на воскресную прогулку! pic.twitter.com/OGw5R9cBAQ— charter97.org (@charter_97) January 17, 2021