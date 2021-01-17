Адвокат Трампа раскрыл детали дела об импичменте 1 17.01.2021, 15:28

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Решение суда может создать важный прецедент.

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани в интервью телеканалу ABC News заявил, что он входит в команду защиты главы государства по делу об импичменте, которая занимается подготовкой доводов о том, что утверждения Трампа о мошенничествах в рамках президентских выборов не являются подстрекательством к насилию.

«Они [демократы], по сути, заявили, что всякий раз, когда [Трамп] говорит о мошенничестве на выборах — или я, или кто-то еще, — мы подстрекаем к насилию; что эти слова являются воинственными словами, потому что они полностью не соответствуют действительности, — сказал Джулиани. — Если мы можем доказать, что это правда или, по крайне мере, правда настолько, чтобы быть легитимной точкой зрения, то это уже не воинственные слова».

По мнению адвоката, если защите Трампа удастся доказать, что заявления о фальсификациях на выборах хотя бы отчасти соответствуют действительности, то это лишит демократов ключевого аргумента.

Джулиани сообщил, что существуют разные мнения о том, как Трамп должен подойти к своему второму импичменту. Юрист не исключил, что действующий президент будет давать показания во время разбирательства. «Если они решат довести дело до суда, он должен отклонить импичмент как полностью незаконный. Это единственный импичмент, который прошел за сколько — два дня, три?» — сказал он.

Адвокат подчеркнул, что, по его мнению, решение суда может создать прецедент, когда конгресс за пару дней сможет выносить импичмент по любому вопросу кому угодно. Джулиани добавил, что слова Трампа нельзя рассматривать как подстрекательство к насилию и потому, что между беспорядками и выступлением президента был временной промежуток.

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Палата представителей конгресса США вынесла импичмент Трампу 13 января. Резолюция об отстранении его от власти набрала 232 голоса конгрессменов, в том числе десяти республиканцев. Еще 197 высказались против смещения Трампа. Рассмотрение вопроса и суд над президентом могут продолжаться и после того, как он официально сложит с себя полномочия главы государства (инаугурация нового президента США состоится 20 января). В этом случае сенаторы могут запретить ему занимать государственные посты в будущем. Это первый случай в истории США, когда президент подвергался импичменту дважды. Палата представителей в декабре 2019 года уже выносила импичмент Трампу, но на следующей стадии рассмотрения обвинений против него в сенате он был оправдан.

В обращении к нации Трамп опроверг причастность своих сторонников к штурму Капитолия, произошедшему 6 января в тот момент, когда сенаторы планировали утвердить итоги голосования выборщиков, чтобы утвердить демократа Джо Байдена в качестве нового президента страны. Тогда сторонники Трампа устроили потасовки с полицейскими и ворвались в здание Капитолия, сорвав заседание конгресса США. В результате стычек погибли четыре человека, а также один полицейский.

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