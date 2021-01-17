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В аэропорту «Внуково» сравнили прилет Навального с «самолетами Люфтваффе в 1941-м»

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  • 17.01.2021, 15:56
В аэропорту «Внуково» сравнили прилет Навального с «самолетами Люфтваффе в 1941-м»

Никто не понял такой аналогии пресс-службы российского аэропорта.

Ожидая прилета в Россию главного оппозиционера страны Алексея Навального, пресс-служба международного аэропорта "Внуково" начала активно писать в соцсетях и даже сравнила его прилет с самолетами Люфтваффе в 1941-м, сообщает ТСН.

"Не стоит жалеть, мы просто работаем. Мы достойно" встретили "самолеты из Германии в 1941-м, встретим все самолеты и в 2021-м. Нам в этом году исполняется 80 лет и мы уже многое повидали и пережили", — написала пресс-служба аэропорта в Twitter.

Из комментариев под сообщением видно, что большинство пользователей Twitter озадачено этим сообщением. Не все поняли такой аналогии, на что позже пресс-служба ответила: "Нет никакой аналогии, толкований и тайных смыслов. Просто аэропорт Внуково был открыт 2 июля 1941, так получилось. Аэропорту в этом году исполняется 80 лет. За эти годы мы стали свидетелями множества самых разных событий ".

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