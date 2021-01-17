В понедельник в Беларуси будет до -20 градусов 17.01.2021, 16:08

фото: tut.by

Местами пройдет небольшой снег.

Оранжевый уровень опасности объявлен на 18 января из-за морозов, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог - гололедица. Ветер будет неустойчивый слабый до умеренного.

Температура воздуха ночью составит 23-29 градусов мороза, местами - минус 17-22. Днем будет 11-17 ниже нуля, в отдельных районах - 18-20 градусов мороза.

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