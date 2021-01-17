The WSJ: Успех вакцинирования привлечет в Израиль огромные инвестиции 1 17.01.2021, 16:19

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Страна может стать лидером по восстановлению экономики.

Если кампания по массовому вакцинированию израильтян окажется вся такой же успешной, как ее начало, Израиль покажет себя флагманом восстановления экономики после кризиса. Как считает The Wall Street Journal, это привлечет в страну глобальных инвесторов и огромные инвестиции, пишет издание «Детали».

Об этом написал в субботу, 16 января, сайт The Jerusalem Post. Напомним, что первую прививку от коронавируса в Израиле получили уже более 2 млн человек, а первую и вторую – около 200,000. Со следующей неделе начнется вакцинирование людей в возрасте от 45 до 50 лет, а до конца марта вакцину должны получить 5 млн израильтян.

Если это удастся, значение этого факта выйдет далеко за рамки медицины. Хотя доля Израиля в глобальном распределении активов серьезных инвесторов традиционно невелика, успех кампании вакцинирования привлек их внимание к стране.

Инвесторы делают ставку на то, что быстрое вакцинирование сделает Израиль лидером гонки по восстановлению экономики после кризиса, вызванного коронавирусом. Эксперты-экономисты считают далеко не случайным то, что индекс совокупного изменения акций Тель-авивской фондовой биржи (ТА-125) вырос за последние недели почти на 6 процентов, а флагманский индекс ТА-35 - на 5 процентов, опередив как S&P 500 (фондовый индекс, охватывающий 505 американских компаний, торгуемых на фондовых биржах и имеющих наибольшую капитализацию), так и индекс Euro Stoxx 50. После долгого периода нестабильности рынков, как в Израиле, так и во всем мире, Тель-авивская фондовая биржа заявила в декабре, что 2020 год был «пиковым», со значительным увеличением ежедневного объема торгов несмотря на кризис.

Как считает WSJ, успешное вакцинироыванике способно привлечь в страну огромный поток инвестиций. Банк Израиля прогнозирует, что валовой внутренний продукт (ВВП) Израиля вырастет в 2021 году на 6.3 процента после предсказуемого сокращения на 3.7 процента в 2020 году.

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