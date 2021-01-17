Разгромленный фристайл: белорусы не попали на пьедестал в рамках второго этапа Кубка мира 6 17.01.2021, 18:10

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Иллюстрационное фото

Оказалось, что незаменимые есть.

В субботу, 16 января, состоялся второй этап Кубка мира по фристайлу в российском Ярославле, пишет «Прессбол».

Представители Беларуси на пьедестал не попали. Лучший результат в женских соревнованиях показала Анна Гуськова — пятое место. Алла Цупер расположилась на 10-й позиции, Анастасия Андрианова — на 18-й.

Что касается мужчин, то у них лучшим среди наших стал Максим Густик, занявший пятое место. На шестой позиции расположился Макар Митрофанов.

Напомним, что после президентских выборов лидеры фристайлистов высказались за новые выборы. И за это пострадали - уволили и лидеров сборной, и тренеров. И оказалось, что незаменимые есть.

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