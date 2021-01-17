Крещенский сочельник: традиции празднования 1 17.01.2021, 18:37

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Сочельник предшествует дню праздника Крещения Господня.

19 января христиане восточного обряда будут отмечать праздник Крещения Господня. Ему предшествует Крещенский сочельник или Навечерие Крещения Господнего, который отмечают 18 января, пишет zn.ua.

История Крещенского Сочельника

До V века было принято отмечать рождение и крещение Иисуса Христа в один день – 6 января. Этот день назывался Феофанией - Богоявлением, что говорило о воплощении Христа в мир и о явлении Троицы в водах Иорданских. Перенесение празднество Рождества Христова на 25 декабря (по Юлианскому календарю) положило начало новому церковному явлению – святкам, заканчивающимся навечерием, или сочельником праздника Крещения.

Традиции Крещенского сочельника

18 января верующие держат пост. Как правило, от пищи вовсе отказываются до появления первой звезды на небе.

В этот день также необходимо убрать в доме, поскольку в Крещение этого делать нельзя, а встречать праздник в грязи запрещается.

Вечером накрывают стол, основным блюдом которого должна быть «голодная кутья», желательно, чтобы она была приготовлена из риса. От алкогольных напитков в этот день желательно отказаться.

В сочельник после литургии в храмах проводит великое освящение воды, которое получило такое название по особенной торжественности обряда. Вода эта называется Агиасмой, или просто крещенской водой. Под влиянием Иерусалимского устава, с ХІ-ХІІ века водоосвящение происходит два раза – и в Крещенский сочельник, и непосредственно в праздник Богоявления. Освящение в оба дня проходит одинаковым образом, поэтому вода, освященная в эти дни, ничем не отличается.

Кроме того, в этот день также принято окропить святой водой свое жилище.

Что нельзя делать в Крещенский сочельник

В этот день запрещено ругаться, совершать плохие поступки, допускать неблагочестивые мысли. Особенно соблюдать этот запрет стоит принимая святую воду или набирая ее, ведь тогда она теряет свои целебные свойства.

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