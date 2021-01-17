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У берегов Турции спасли пятерых украинцев с затонувшего судна Arvin

  • 17.01.2021, 20:30
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У берегов Турции спасли пятерых украинцев с затонувшего судна Arvin

Поиски еще пятерых членов экипажа продолжаются.

Шесть человек, которые находились на борту затонувшего у берегов Турции судна Arvin, спасены. Пятеро из них – граждане Украины. Поиски еще пятерых членов экипажа продолжаются, сообщил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко в Twitter вечером в воскресенье, 17 января, передает zn.ua.

Медики оценивают состояние спасенных моряков как удовлетворительное, их родственников уведомили о происшествии.

Поиски еще пятерых украинцев, членов экипажа затонувшего судна, продолжаются.

Судно Arvin затонуло в акватории Черного моря у берегов Турции 17 января. В МИД Украины сообщили, что на борту находились 12 человек, 10 из которых – украинцы.

Arvin следовало из грузинского порта Поти в болгарский Бургас.

Владельцем судна является украинская компания Arvin Shipping LTD из Одессы. С 1992 года судно ходило под флагом Российской Федерации, а с 2016 – под флагом Республики Палау.

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