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Алексей Навальный: Я совершенно счастлив, что прилетел

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  • 17.01.2021, 21:07
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Алексей Навальный: Я совершенно счастлив, что прилетел

В аэропорту Шереметьево российский политик обратился к встречающим.

«Это лучший мой день за последние 5 месяцев, я совершенно счастлив, что прилетел. Сейчас выйду и поеду домой, потому что я прав, все уголовные дела сфабрикованы. Ничего не боюсь и вас призываю ничего не бояться. Пошли на погранконтроль».

Самолет из Германии с Алексеем Навальным на борту сел в аэропорту «Шереметьево». Рейс внезапно был перенаправлен в северную воздушную гавань столицы уже перед подлетом ко «Внуково». Авиакомпания «Победа» сообщила, что три ее борта улетели на запасные аэродромы по техническим причинам.

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