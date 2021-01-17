закрыть
17 января 2021, воскресенье, 23:33
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусы Москвы передали привет всем протестным районам Минска

  • 17.01.2021, 21:55
  • 1,023
Белорусы Москвы передали привет всем протестным районам Минска

Видеофакт.

Белорусы Москвы передали привет всем протестным районам Минска.

«Вы большие молодцы, что выходите гулять в любое время суток, при любой погоде.

Мы также приветствуем партизан больших и малых городов. Вашей энергетики хватит, чтобы отстроить достойную страну в новом формате!

У нас всё обязательно получится! И мы сами, многомиллионным хором, споем на нашем общем празднике победы, без продажных позабытых звезд эстрады!»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Нужно убрать аллерген
Нужно убрать аллерген Николай Статкевич
Задача «Убить дракона» актуальна и сегодня
Задача «Убить дракона» актуальна и сегодня Леонид Невзлин
Белорусские силовики по-прежнему «протекают»
Белорусские силовики по-прежнему «протекают» Анджей Почобут
Пространство ваше, но время — наше
Пространство ваше, но время — наше Ирина Халип