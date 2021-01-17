Белорусы Москвы передали привет всем протестным районам Минска
- 17.01.2021, 21:55
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Видеофакт.
Белорусы Москвы передали привет всем протестным районам Минска.
«Вы большие молодцы, что выходите гулять в любое время суток, при любой погоде.
Мы также приветствуем партизан больших и малых городов. Вашей энергетики хватит, чтобы отстроить достойную страну в новом формате!
У нас всё обязательно получится! И мы сами, многомиллионным хором, споем на нашем общем празднике победы, без продажных позабытых звезд эстрады!»