Как прошел 162-й день революции в Беларуси
- 17.01.2021, 22:58
Акции протеста прошли по всей стране.
По всей Беларуси прошли акции протеста. Белорусы вышли на улицы, не смотря на сильный мороз.
Лидчане поддерживают всех политзаключенных и выражают солидарность с местным активистом, которого судят по политическим мотивам.
Вольная Лошица, Хатежино, Заславль и Сеница передают привет всем белорусам.
Деревни Гродненского района выступают за освобождение политзаключенных.
Партизаны Грушевки и Розочки снова гуляют по своим дворам, даже несмотря на мороз и силовиков, которые с утра пробуют помешать, но безуспешно.