Власти двигаются вертикально вниз, а мы — в нужную сторону 3 Андрей Жвалевский

18.01.2021, 12:33

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фото: Дмитрий Ловетский/AP

Итоги очередного дня воскресных протестов.

Письма от Виктора Бабарико, который сидит по надуманному предлогу (предлог, к слову, время от времени меняется), приходят редко. Новое хочется процитировать вслух. «Мнение о том, что маленькое действие лучше всякого бездействия, (цитата от вас), вселяет оптимизм». «Про погоду мне тоже думается в направлении и ожидании лучшего. Хотя больше всего не нравится слово «ожидание». Образ «ждуна» отталкивающий. Лучше – маленькими шагами, но к цели».

Мы так и делаем. Маленькие шаги. Марш двадцати смелых от двора к двору по утреннему морозцу. Большой бел-красно-белый флаг на свежем снегу. Пикник с флагами и чаем у костра. Душевный ролик с оптимистичным финалом. Движемся в нужную сторону.

И лукашенковское «государство» тоже движется в нужную сторону. Вертикально вниз. Это хорошо видно по рейтингам, которые опубликовало рейтинговое агентство Numbeo. Например, год назад Беларусь по уровню здравоохранения занимала 59-е место из 93. А теперь — спасибо главному борцу с эпидемиями — опустилась на 90-е. Напомню, из 93. Еще круче падение по уровню безопасности. В прошлом году — 16 место из 129 стран. То есть чуть ли не самое безопасное место в мире. Сейчас — 114-е место. Падение на 98 позиций.

А ведь именно высокий рейтинг безопасности поминала белорусская федерация хоккея, когда доказывала, что ЧМ в Минске проводить можно и нужно. В понедельник Международная федерация будет принимать окончательное решение. Фазель, похоже, смирился. В интервью обещает, что в сентябре после конгресса IIHF точно уйдет на покой. Хороший пример для подражания всем тем, кто сидит в руководящем кресле с 1994 года.

Фазель анонсирует перенос ЧМ из Минска прежде всего политическими причинами, хотя давят на федерацию и экономически. Немецкий производитель автомобильных масел Liqui Moly тоже заявил, что не даст ни евроцента на то, чтобы потешить самолюбие Сани.

История Фазеля должна стать уроком для всех. Но пока не стала. Лукашенко устроил пати с участием звезд российской и собственной эстрады. Его российский друг с тугим кошельком оплатил Михайлова, Сюткина и Зару. И те, глупенькие, поехали. Впрочем, организаторы изо всех сил пытались оградить: не указывали имен звезд в сценарии, потребовали от персонала и гостей, чтобы те удалили из соцсетей фотки с этими самыми звездами. Конечно, не помогло. Сегодня Михайлову, Сюткину и Заре полетели благодарности от беларусов. Певцам пришлось отключить комментарии в своих инстаграмах. Хотя, казалось бы, чего сложного: учуял дерьмо — отойди подальше. Репутация дороже гонорара.

Ну, и самая шумная новость дня — Навального задержали сразу по прибытии на родину. В этой истории больше всего умиляет «белорусский след». Чувствуется, что российские полицейские тщательно конспектировали работы Карпенкова и Караева. Самолет летел во Внуково — но там сломалась взлетно-посадочная полоса. (Вспомнилось, как в ночь на 10 августа на минской площади Независимости ожидался «выброс фекальных масс»). Для задержания нагнали сотни силовиков. На каком основании задержали, сразу не признались.

Да и вообще, поступок Алексея мне напомнил порванный паспорт Марии. Не так эффектно, но суть та же.

Ни Алексей, ни Мария не боятся старых, изжеванных жизнью диктаторов.

Чего и нам советуют.

И в заключение. Сегодня случайно узнал, что некто Азаренок сразу после «выборов» объявил Санину победу и аргументировал железобетонно: «Потому что Александр — это Победитель». Но вообще-то Александр в переводе с греческого «защитник», «оберегающий мужчина». А Победитель — это Виктор.

Например, Виктор Бабарико.

Андрей Жвалевский, «Фейсбук»

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