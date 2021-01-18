Холодная воздушная масса арктического происхождения накрыла Беларусь

Холодная воздушная масса арктического происхождения накрыла Беларусь2
- 18.01.2021, 8:29
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Какая погода ожидает белорусов?
Сегодня погоду в республике в основном будут определять малоактивные фронтальные разделы и холодная воздушная масса арктического происхождения, пишет сайт naviny.by.
По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. В некоторых районах выпадет снег. На отдельных участках дорог гололедица.
Ветер неустойчивый слабый. Погода в регионах:
Брест -15..-17°C (без осадков);
Витебск -15..-17°C (вероятность осадков 10-15%);
Гомель -14..-16°C (вероятность осадков 60-70%);
Гродно -15..-17°C (без осадков);
Могилев -16..-18°C (вероятность осадков 5-10%);
Минск -14..-16°C (вероятность осадков 5-10%).