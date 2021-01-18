«Баста!»: Не забываем наши цели
- 18.01.2021, 8:49
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Пока наши требования не будут выполнены, мы будем выходить снова и снова.
Друзья, вот уже пять месяцев мы выходим на улицы наших городов, пишет Telegram-канал «Баста!»
Мы роявляем солидарность друг с другом, и не забываем наши цели:
- Отставка диктатора
- Освобождение всех политзаключенных
- Новые выборы
Пока наши требования не будут выполнены, мы будем выходить снова и снова, еще громче и злее!
Хотим напомнить, что активные протесты начались еще задолго до 9-го августа.
Нам интересно узнать ваше мнение по поводу происходящих событий в нашей стране, и какие формы протеста вы поддерживаете.