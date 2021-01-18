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Глава МНС: Нужно, чтобы льгот почти не было

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  • 18.01.2021, 9:20
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Глава МНС: Нужно, чтобы льгот почти не было

Сергей Наливайко назвал отмену налоговых послаблений «социальной справедливостью».

Министр по налогам и сборам Сергей Наливайко.прокомментировал отмену льгот для белорусского IT-сектора, пишет сайт naviny.by.

«На мой взгляд, те решения, которые были приняты, точечные. Например, для субъектов электросвязи увеличение налога на прибыль или увеличение подоходного налога до уровня, как платят все граждане, у работающих у резидентов ПВТ, — это как раз и выравнивает условия конкуренции и социальной справедливости», — считает Наливайко.

По его мнению, нужно, «чтобы льгот практически не было — за исключением социальных — и за счет этого, чтобы общие ставки налогообложения снижались».

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