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Видеофакт: Как Барановичи вышли на вечернюю прогулку

  • 18.01.2021, 9:36
  • 1,530
Видеофакт: Как Барановичи вышли на вечернюю прогулку

Акции протеста проходят не только в Минске.

Telegram-канал «Хартия-97%» опубликовал видео вечерней акции протеста в Барановичах.

Отметим, что акции проходят не только в Минске, но и регионах, а белорусы протестуют уже 163 дня подряд.

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