Словакия снова протестирует все свое население на коронавирус 18.01.2021, 9:47

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Всем людям, которые хотят пойти на работу, необходимо будет предоставить отрицательный тест.

Словакия в понедельник запускает новое общенациональное тестирование на коронавирус в течение последующих 9 дней.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AP.

Правительство надеется, что общенациональное тестирование ускорит выздоровление от последней волны коронавируса, поможет системе здравоохранения и позволит ослабить ограничения и вернуться ученикам в школе в феврале.

Общенациональное тестирование должно начаться в понедельник и завершиться 26 января. Оно не является обязательным, но всем людям, которые хотят пойти на работу, необходимо будет предоставить отрицательный тест на коронавирус начиная с 27 января.

Перед Рождеством Словакия ввела жесткий карантин, который включает круглосуточный комендантский час.

Исключения включают поездки на работу, по делам или к врачам. Людям также разрешено делать необходимые покупки в ближайших к их домам магазинах.

Около 3500 человек умерли от вируса в стране с населением 5,4 миллиона человек.

Словакия уже проводила общенациональную кампанию тестирования осенью прошлого года, в рамках которой тест сдали более половины населения страны.

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