Морозный понедельник в Минске: таксисты подняли ценник в два раза 12 18.01.2021, 11:26

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Спрос на эвакуаторы резко вырос.

Рабочий понедельник и за окном -22. Этих двух факторов хватило для того, чтобы спрос на такси невероятно вырос, а в утренний час пик стоимость поездки выросла в два раза. Таксисты уже шутят, что водители из Яндекс скоро будут появляться в списках Форбс, пишет tut.by.

Вечером воскресенья стало понятно, что понедельник легким не будет — снова появились очереди за арктическим дизельным топливом. И при этом закрылись АГЗС, заправляющие пропан-бутаном. В службе поддержки «Белоруснефть» подтвердили, что при температуре воздуха -20 градусов и ниже они не работают. А вот метановые заправки работают.

Уже в 7 утра стоимость поездки в приложении Яндекс Go начала расти. Очевидно, что многие водители не завелись или просто решили не ехать на своих машинах. Если в воскресенье вечером с ул. Кольцова в центр города на Немигу можно было уехать за 7,6 рубля, то в понедельник в 7.15 стоимость поездки выросла до 16,3 рубля, а к 7.30 достигла 18,4 рубля. При этом время ожидания небольшое — всего пять минут.

Приложение ТаксиСпрос показывает, на сколько выросла стоимость поездки в различных районах. Цифры в синих шестиугольниках показывают, сколько рублей нужно добавить к обычной стоимости поездки.

Уже к 9.30, когда большая часть людей добралась до работы, коэффициенты стали падать — стоимость поездки опустилась до 12,3 рубля.

В службе такси «Столица 135» рассказали, что они работают в штатном режиме.

— У нас сейчас на линии около 390 машин, но при этом по объективным причинам заказы выполняются немного медленнее, чем обычно, да и спрос выше. На поездки «прикурить» мы стараемся наших водителей не отвлекать. Зачастую бывает, что дело не в севшем аккумуляторе, и водитель просто потеряет время. У нас есть партнерская служба техпомощи, и такие заказы мы перенаправляем ей.

Службы эвакуации тоже без дела не стояли. Уже с утра посыпались заказы.

— Очень много вызовов на «прикуривание». То есть помочь завести машину. Хотя и на эвакуацию тоже хватает. Проблема в том, что некому брать заказы — многие эвакуаторы сами не завелись, — рассказал Евгений, сотрудник одной из столичных служб эвакуации.

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