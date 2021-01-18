Стало известно, когда в Беларуси ждать потепления 2 18.01.2021, 12:12

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Рекорд выходных: -28,7°С.

Прошедшие выходные в Беларуси в среднем оказались на 10−15 градусов ниже климатической нормы, а 17 января кое-где — и на 18 градусов. Самый сильный мороз, -28,7°С, в минувшие выходные был зафиксирован в ночь на 17 января на метеостанции Слуцк. Об этом tut.by сообщили в Белгидромет Минприроды.

В начале этой недели еще сохранится морозная погода, но уже начиная со среды по юго-западу, а в дальнейшем по всей территории страны ожидается повышение температурного фона. Лишь в ночь на четверг по востоку Беларуси еще подморозит до −13…−15°С.

19 января, во вторник, ночью и утром местами по стране небольшой снег, днем преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −19…−24°С, местами −25…−27°С, в северных районах −13…−18°С; максимальная днем −10…−16°С.

В среду, 20 января, ночью по Брестской и Гродненской областям, днем на большей части территории страны прогнозируются кратковременный снег, слабая метель; днем по юго-западу мокрый снег, возможен дождь, местами гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −16…−23°С, при прояснениях до -26°С, по юго-западу −9…−15°С, в приграничных юго-западных районах Брестской области −6…−8°С; максимальная днем −6…−13°С по юго-западу −5…+1°С.

21 января, в четверг, ночью на большей части территории, днем местами, преимущественно по северо-восточной половине страны ожидаются кратковременные осадки — снег, мокрый снег, переходящий в дождь. Местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью от 0…+1°С по юго-западу

до −13…−15°С по востоку, максимальная днем −2…+4°С.

В пятницу, 22 января, преимущественно без осадков. Местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −4…+2°С, максимальная днем −2…+4°С.

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