В Израиле разрешили не соблюдать карантин после второй дозы вакцины от коронавируса 3 18.01.2021, 12:16

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Страна лидирует по количеству вакцинированных от COVID-19 в мире.

Жители Израиля, которые получили вторую дозу вакцины от коронавируса производства американской компании Pfizer, будут иметь возможность не соблюдать карантин. Об этом 18 января сообщил координатор по борьбе с коронавирусом профессор Нахман Аш, информирует NEWSru.co.il.

По его словам, с 18 января "в случае контакта с зараженными коронавирусом освобождаются от карантина люди, у которых с момента получения второй порции прививки Pfizer прошла неделя".

В настоящий момент число тяжелобольных с COVID-19 очень велико, отметил профессор.

Издание со ссылкой на минздрав Израиля уведомило, что на 18 января первую дозу вакцины Pfizer получили более 2,1 млн человек, вторую дозу – 309 тыс. Пока в стране прививают исключительно вакциной Pfizer.

Первые партии вакцины Pfizer Израиль получил 17 декабря. Страна также договорилась о приобретении вакцин Moderna, BioNTech и AstraZeneca.

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