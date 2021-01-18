«Каждый раз идут люди, и каждый раз новые» 2 18.01.2021, 12:33

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Фото: «Наша Ніва»

Почему пенсионеры не боятся выходить на марши против узурпатора.

С августа 2020 года, когда в Беларуси начались протесты в ответ на фальсификацию выборов и милицейское насилие, на улицы вышли сотни тысяч человек, пишет сайт currenttime.tv. Акции несогласия устраивали рабочие, учителя, студенты. Но с начала октября на улицы все чаще выходят и пенсионеры, которых в Беларуси всегда считали надежным электоратом власти. С плакатами и лозунгами люди преклонного возраста каждый понедельник идут по центру Минска на Марше мудрости и требуют отставки Лукашенко. Почему они это делают? И какие последствия для них имеет участие в протестах?

Пенсионерка Татьяна Зелко после одного из декабрьских Маршей мудрости в Минске оказалась в изоляторе на Окрестина. В тот день ОМОН задержал 90 человек. Пенсионеров окружили на площади, где они водили хоровод вокруг елки и кричали: «Уходи! Уходи! Уходи!» Их затолкали в автобусы и отвезли в милицию составлять протоколы. Для Зелко этот марш закончился сутками в изоляторе и штрафом в тысячу долларов.

«Нас привезли, оформили. Обращались, хочу сказать, ну так, нормально, – рассказывает Зелко. – Если в РОВД в туалет еле-еле стали выводить, то тут сразу пустили. Я говорю: «У вас туалет есть?» Они в ответ: «Сейчас, подождите. Ой, пойдемте».

«Каждый раз идут люди, и каждый раз новые. Меня очень радует, кстати, что я постоянно вижу новые лица, – рассказывает пенсионерка о протестах. – Помните, раньше одни и те же выходили на акции? А тут…Есть разные причины. Когда разговариваешь, слышишь: вот мой сын или зять вышли за хлебом и не вернулись. Вот я хочу, чтобы мои дети жили, поэтому я выхожу».

Еще один участник протестов, пенсионер Вячеслав Галецкий, говорит, что никогда не поддерживал Александра Лукашенко. А на протесты выходит, потому что ему «стыдно» за свое поколение:

«Стыдно, стыдно Беларусь оставлять с Лукашенко, которого мы привели к власти, наше поколение, – замечает Галецкий. – Хотелось бы оставить что-нибудь приличное вместо Лукашенко».

Изначально белорусские силовики не мешали пенсионерам собираться в центре Минска и гулять по городу. Ситуация изменилась в конце октября, когда Лукашенко потребовал очистить Минск от демонстрантов. Уже через несколько дней против пенсионеров применили спецсредства.

«Все идет по нарастающей, идет закручивание гаек. Если раньше избивать пенсионеров считалось как-то западало, по терминологии нашей воровской власти, то сейчас это не западло, – замечает Галецкий. – Можно толкнуть, можно в автозак кинуть».

Не пропускает Марши мудрости и 84-летний Ян Гриб. Его в начале января силой забрали из дома и отвезли в суд, но пенсионер отказался участвовать в заседании и вышел из зала. В итоге мужчину признали виновным в участии в несанкционированной акции протеста и присудили штраф в 450 долларов.

«Я говорю: вы знаете, что я знаю ваши суды. Это не суды, это цирк. Вы не руководствуетесь ни Конституцией, ни законами. Вы выполняете то, что вам сказали сверху, – рассказывает Ян Гриб. – Вот вам сказали вырывать деньги у людей, поэтому вы не стесняетесь даже у инвалида, старого человека высчитывать последнюю копейку, забирать у него последний кусок хлеба».

По словам Гриба, люди в Беларуси наконец-то поняли, какая власть руководит страной 26 лет, причем поняли даже его сверстники, которые всегда были опорой режима Лукашенко.

«Пожилые люди, на которых он практически ставку делал, они посмотрели, что это за система, что это за власть, режим. Циничный режим без всякой совести, который народ считает за быдло, – замечает он. – Что хотят делают. И поэтому все поднялись».

За участие в акциях протеста белорусские пенсионеры получают штрафы в 2-3 раза больше, чем их пенсия. Выплатить эти деньги помогают фонды солидарности и просто неравнодушные беларусы. Но, несмотря на репрессии, пенсионеры говорят, что и дальше намерены выходить на улицы.

«Сейчас тяжело сказать, что все пошло на спад. Но и коронавирус, и зима – это, естественно, тоже играет большую роль, – говорит Вячеслав Галецкий. – Я выхожу и не знаю, чего я больше боюсь: или милицейской дубинки, или заболеть коронавирусом».

«Чем это завершится? Я думаю, что экономическая ситуация в стране ухудшается, я это по моему бывшему предприятию наблюдаю, – говорит пенсионер. – Катастрофически стало все намного хуже. И это коснется всех флагманов нашей экономики, и он (Лукашенко) у власти долго не продержится».

За пять месяцев протестов в Беларуси были задержаны более 33 тысяч человек. По данным правозащитного центра «Весна», репрессии в 2020 году стали самыми массовыми в новейшей истории Беларуси.

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