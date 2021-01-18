19 января - день солидарности с бастующими 18.01.2021, 12:40

Обращение стачкома ОАО «Беларуськалий» к рабочим Беларуси.

Завтра день солидарности с бастующими!

19 января, в 11:00, Верховный Суд будет рассматривать жалобу о признании забастовки недействительной, пишет телеграм-канал «Баста».

Все мы прекрасно понимаем, что в Беларуси не работает система правосудия, и итог известен заранее. Поэтому призываем поддержать стачком «Беларуськалия» и всех бастующих!

Это может быть пикет у завода, это может быть распространение информации по делу забастовки. Любой креатив разрушает систему. Самое главное - проявлять солидарность друг с другом.

Не оставайтесь в стороне!

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