Премьер Японии обещает провести Олимпийские игры в качестве символа победы над COVID 1 18.01.2021, 12:46

Большинство японцев думают иначе.

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга в понедельник выразил решимость провести Летние Олимпийские игры в Токио по плану, тем самым продемонстрировав победу над эпидемией коронавируса COVID-19, сообщает агентство Associated press (AP) (перевод swissinfo.ch).

«У нас будут действовать полноценные противовирусные меры, и мы продолжим подготовку с твердым намерением организовать Игры, которые дадут миру надежду и мужество», - приводит агентство слова премьера из выступления перед парламентом.

По его словам, Олимпийские игры станут «доказательством победы человечества над коронавирусом».

В то же время он отметил, что власти планируют начать вакцинацию от COVID-19 в конце февраля. Ожидается, что в начале февраля Минздрав Японии даст добро на применение вакцины от компаний Pfizer и BioNTech.

Летняя Олимпиада в Токио должна была пройти с 23 июля по 8 августа 2020 года, однако в связи с пандемией коронавируса игры отложили на 2021 год. Сообщалось, что Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года, а Паралимпиада - с 24 августа по 5 сентября.

Однако, отмечает AP, как показывают социологические опросы, примерно 80% японцев полагает, что Олимпиада не состоится или ее не следует проводить.

С начала пандемии в стране заразились более 322 тыс. человек, более 4,4 тыс. инфицированных умерли. В стране действует режим ЧС, действие которого распространяется более чем на половину населения Японии. В частности, власти требуют от баров и ресторанов закрываться в 20:00, работодателей переводить до 70% сотрудников на работу из дома, а от жителей не покидать дома без важной причины. Режим ЧС действует до 7 февраля, но может быть продлен.

Премьер Японии ранее подвергался критике за недостаточно быстрое введение ограничительных мер против COVID-19: AP указывает, что подобная политика может быть вызвана нежеланием правительства еще сильнее вредить экономике страны.

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