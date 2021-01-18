В Гродно начали судить трех человек по «делу Тихановского» 6 18.01.2021, 12:56

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Владимир Книга, Евгений Розниченко и Дмитрий Фурманов (слева направо)

Фото: «Радыё Свабода»

На суд в знак солидарности пришли более 50 человек.

Трех жителей Гродно, Дмитрия Фурманова, Евгения Розниченко и Владимира Книгу начали судить в суде Октябрьского района Гродно 18 января. Их обвиняют в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок; Розниченко и Книгу также в насилии над милиционерами, пишет сайт «Радыё Свабода».

В неволе более полугода

Всех троих задержали вскоре после пикета 29 мая в Гродно, когда схватили Сергея Тихановского. Они за решеткой более полугода. Долгое время они сидели на «Володарке», перед судом их перевели в Гродненский СИЗО.

Дмитрию Фурманову 35 лет. Это тот мужчина, которого неизвестные схватили из-за стола вместе со стулом, когда он собирал подписи за Светлану Тихановскую в Гродно в прошлом году 29 мая.

Его признали политзаключенным. Его мать и девушка в прошлом году голодали под стенами «Володарки» для освобождения Дмитрия (5 и 10 дней соответственно). Позже его девушка Ольга Карякина уехала от преследования за границу. Фурманов раньше работал инженером в государственной организации, потом выучился на программиста, искал работу.

Евгению Розниченко 36 лет. Это он положил милиционера Владимира Козловского, который якобы пострадал во время пикета в Гродно 29 мая, на землю, после чего задержали Сергея Тихановского. Евгения задержали дома утром 30 июня.

Его не признали политзаключенным. В письмах он просит, чтобы ему присылали в тюрьму мазь от псориаза и помогали его семье. Он разведен, его мать и сестра живут в Гродненской области. Ранее Розниченко работал строителем в России.

Владимиру Книге 39 лет. Его задержали во время пикета Тихановской в Гродно 4 июня. Его не признали политзаключенным. Он был волонтером инициативной группы Светланы Тихановской. Ранее служил в ОМОНе. В 2012 году его осудили за превышение власти. На сегодня та судимость погашена. Он женат, имеет двоих несовершеннолетних детей. В последнее время работал водителем мусоровоза.

На суд пришло более 50 человек. В малый зал пустили около половины желающих.

Пострадавших четверо: милиционеры Владимир Козловский, Александр Хваленя, Рахунок и Будник. Последние два на заседание не пришли.

Дело рассматривает судья Бекушева.

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