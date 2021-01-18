Что будет с ценами на лекарства в Беларуси после 1 февраля 18.01.2021, 12:59

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Пополните аптечку в январе.

С февраля из-за повышения ставки НДС почти все лекарства и медицинские изделия могут подорожать. В аптеках рекомендуют необходимые препараты купить в январе, до повышения цен на них, пишет «Вечерний Гродно».

С 1 января на лекарства и медицинские изделия (в том числе и протезно-ортопедические), ввозимые в Беларусь, действует ставка НДС — 10 %. Раньше медикаменты и отдельные позиции медицинских изделий освобождались от НДС.

Кроме того, с 10 до 20 % повышается ставка НДС на некоторые детские товары аптечного ассортимента.

Ввозная ставка НДС в размере 20 % установлена на сырьё, материалы и комплектующие для изготовления лекарств и медицинских изделий (в том числе протезно-ортопедических), а также на полуфабрикаты к лекарствам и медицинским товарам.

Журналисты решили разобраться, что это значит для покупателей, как изменятся цены на лекарства и сколько времени ещё есть, чтобы купить необходимые препараты по старым ценам.

— С 1 февраля при формировании цен на лекарства и медицинские товары, ввозимые в Беларусь (категории их указаны в Законе «Об изменении Налогового кодекса Республики Беларусь»), аптечные сети будут учитывать НДС, то есть 10 %, — рассказала пресс-секретарь ООО «УКХ “Аптека Групп”» Юлия Шпак.

Повысится ли цена на белорусские лекарства, будет зависеть от поставщика или производителя. Учитывая, что на ввозимые в Беларусь сырьё и комплектующие для изготовления препаратов НДС повышается до 20 %, скорее всего, лекарства и медицинские изделия, которые производят на основе импортного сырья и комплектующих, тоже подорожают.

Пока во многих аптечных сетях не планируют переделывать ценники на старые партии лекарств и готовы до февраля продавать их без НДС.

— По закону розничные аптечные сети в течение месяца могут распродавать старые партии товаров, закупленные до 1 января, без включения в стоимость ставки НДС. Новый товар, завезённый после 1 января этого года, будут реализовывать с применением НДС. Остатки старых партий в нашей аптечной сети, как мы предполагаем, распродадим в течение января, а цены на новую партию приведём в соответствие с положениями обновлённого Налогового кодекса с 1 февраля, — добавила Юлия Шпак.

Что касается того, исчезнут ли некоторые препараты, которые по разным причинам могут стать менее востребованными покупателями, то это вряд ли произойдёт, говорят в аптечных сетях. Они работают строго в законодательном поле. Во-первых, Указ № 366 ограничивает применение оптовых и розничных надбавок по регрессивной шкале: чем выше отпускная цена, тем ниже должна быть надбавка. Во-вторых, есть перечень лекарств, наличие которых в аптеках обязательно. Новый перечень из 102–140 препаратов был утверждён Постановлением Минздрава № 106 от 18 ноября 2020 года.

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