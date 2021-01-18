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Алексея Навального судят прямо в отделении полиции

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  • 18.01.2021, 13:09
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Алексея Навального судят прямо в отделении полиции
алексей навальный

Оппозиционный политик провел ночь в отделении полиции в Химках.

Адвокат российского оппозицонера Алексея Навального Ольга Михайлова в понедельник, 18 января, в 12:29 по минскому времени, получила уведомление о том, что суд по вопросу о заключении Навального под стражу состоится в 12:30 прямо в полицейском участке в Химках, где оппозиционер провел ночь.

ФСИН просит суд арестовать Алексея Навального до заседания по замене условного срока на реальный по делу "Ив Роше".

Политик Алексей Навальный, ранее находившийся в Германии после попытки отравления, вернулся в Москву вечером 17 января. В 21:00 на паспортном контроле в аэропорту "Шереметьево" Навальный был задержан сотрудниками российских силовых структур.

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