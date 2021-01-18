Мнение: Белстат испугался данных по смертности за июнь Telegram-канал «Кладовая любителя статистики»

18.01.2021, 13:25

Фото: Reuters

Правда о реальных масштабах эпидемии могла еще больше разозлить людей перед днем голосования.

Почитал мнение Александра Чубрика (относительно публикации данных по смертностим).

Давайте я добавлю красоты в эту картину.

1. Белстат не впервые скрывает данные по смертности. Когда я ожидал данные за полугодие, я прошерстил архивы сборников по демографии. И в одном году происходило ровно аналогичное.

2. Белстат испугался данных за июнь 2020. Майские еще были более менее, но потом пришла картина за июнь, они очень быстро увидели перебор по смертности и поняли, что произойдет. А публикация должна была быть прям накануне голосования 9 августа. И что бы произошло? А весь ореол борцуна с ковидом был бы размазан в пыль. И исправить это было бы уже нереально. Если что, Белстат ежемесячно получает данные от ЗАГСов. Про квартальные сборки они пускай вестнику тьмуаракани рассказывают.

3. Поправлю канал «Ник и Майк» - не авторов утечки уволили. Была уволена девушка Дарья, тихо и без шума,с двухнедельной отработкой. Она занимала должность начальника соответствующего отдела. Сейчас она уже работает в другой организации, хотя узнав об истории, ей предложили пройти обучение в сфере IT.

4. Если вы думаете, что это единственные сокрытые данные, то сильно ошибаетесь. Вот вам неполный список скрытых

а) 2016 год-с июля закрывают полностью данные о производстве, реализации, экспорте и импорте табачных изделий. Причем от всех, даже от россиян. Причина вполне себе на поверхности. Россияне не первый год добиваются унификации акцизов на табак. Куда идет основной объем контрабанды?)

б) Закрыты оперативные данные о стоимостных параметрах экспорта калийных удобрений. Имеется ввиду цена при поставках в ту или иную страну. Общая сумма и общие объемы пока публикуются. И есть возможность обходить это ограничение. После закрытия года, данные об объемах по каждой стране появляются в базе.

в) После моей таблички по регионам и изменению численности свиней, регулярные данные по поголовью на уровне районов по настоянию Минсельхозпрода были закрыты и убраны из сборников. Сейчас есть только области.

г) В 2020 были игры с публикацией данных по нефти. Сперва публиковали только объемы импорта. Но я вычислил цену. Потом пришли к выводу, что надо оставить только цены. Но я опять вычислил. К чему придут сейчас - я не знаю.

д) Перестали публиковать данные по финансовым результатам нефтепереработки в 2020. Сперва просто убрали строку. Когда смогли вычислить данные, добавили к нефтепереработке прочие виды пром производства. Все равно вычислить можно. Пусть и не совсем точно.

Это неполный список. Но он показывает, что манипуляциями с данными данная структура занимается давно. Там еще копнуть их постоянные изменения методологии...Но статистикой смертности и ее специальным сокрытием Белстат свою репутацию в 2020 году просто умножил на 0.

Из большего цинизм ситуации в том, что сокрытия больше носят внутренний характер и ориентированы на то, чтобы внутри страны не узнали данные. Внешние структуры знают гораздо больше и лучше наши данные.

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