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Александр Гутор наконец получил пиво от Лионеля Месси

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  • 18.01.2021, 15:07
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Александр Гутор наконец получил пиво от Лионеля Месси
Фото: instagram.com/hutar

Белорусский вратарь поздравил аргентинского футболиста с рекордом.

Белорусский голкипер солигорского "Шахтера" Александр Гутор получил пиво от одного из лучших футболистов всех времен нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, пишет "Прессбол".

Под конец 2020 года Месси побил рекорд Пеле по голам за один клуб. В активе знаменитого бразильца 643 гола за "Сантос", у Лео в декабре стало 644.

Компания Budweiser решила по такому случаю отправить по бутылке пива каждому вратарю, пропускавшему от форварда "Барселоны". Всего напиток получили 160 вратарей, в том числе Гутор.

Легендарного футболиста с великим достижением! За твое здоровье, Лео Месси! — написал Гутор в Инстаграме.

Фото: instagram.com/hutar
Фото: instagram.com/hutar
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