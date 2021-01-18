«Демократический мир вас не бросит!» 1 18.01.2021, 15:15

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Австрийские политики высказываются о перенесении чемпионата мира по хоккею.

Два члена Австрийского парламента Янник Шетти и Хельмут Брандштеттер написали совместное письмо Министерству спорта и Министерству иностранных дел Австрии, где они призывают перенести чемпионат мира по хоккею из Минска, сообщает издание ZackZack (перевод – Charter97.org).

В письме они указали на многочисленные нарушения прав человека и избиения мирных граждан.

– Не может так быть, чтобы национальные сборные боролись за медали, а угнетенному населению приходится ожесточенно бороться за свои основные права, – говорится в письме.

Политики призывают «отстаивать основные европейские ценности и нейтралитет спорта, занять четкую позицию на международном уровне против проведения чемпионата мира по хоккею с шайбой в Беларуси в 2021 году и конструктивно участвовать в поиске альтернативы».

«Демократический мир не бросит вас!»

Бывший депутат Европарламента и эксперт по Беларуси Йозеф Вайденхольцер демонстрирует солидарность с народом Беларуси и высказывается в пользу бойкота чемпионата мира по хоккею:

– Более пяти месяцев люди в Беларуси ежедневно протестуют против диктатора Лукашенко, которого они обвиняют в массовых фальсификациях на выборах. Несмотря на чрезмерное применение силы и тюремное заключение, они не сдаются. В послевоенной европейской истории этот мирный протест, возглавляемый отважными женщинами всех возрастов и социальных слоев, является беспрецедентным, – говорит бывший политик.

Йозеф Вайденхольцер считает, что бойкот матчей чемпионата мира по хоккею в Беларуси – важный сигнал для храбрых людей страны: «Демократический мир вас не бросит!».

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