В Германии обнаружили новую мутацию COVID-19 18.01.2021, 16:10

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Ученые подтвердили, что это новейший штамм.

В Баварии в клинике города Гармиш-Партенкирхен зафиксирована вспышка неизвестной мутации коронавируса. Новым штаммом заразились 52 пациента и 21 сотрудник больницы, пишет Muenchner Merkur (перевод – korrespondent.net).

Анализы инфицированных были направлены в берлинскую клинику Charité, где специалисты определили, что это совершенно новый вариант COVID-19.

Ученые пока не могут сказать, какие особенности этого штамма, и не знают, будет ли эта разновидность инфекции более заразной.

По данным специалистов Charité, на сегодня в мире зафиксировано более 12 тысяч мутаций коронавируса.

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