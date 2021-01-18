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Как теперь выглядит пересечение белорусско-польской границы?

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  • 18.01.2021, 16:01
  • 5,568
Как теперь выглядит пересечение белорусско-польской границы?
фото: racyja.com

Рассказ очевидца.

Белорусские пограничные службы стараются переписать все доступные данные и по возможности отправить на тщательный досмотр.

Как выглядит возвращение на Родину во время коронавируса и ограничения на выезд из страны раз в полгода, рассказал «Радыё Рацыя» белорус Юрий:

- Отсканировали, сделали копию трудового договора, польских документов, так называемой карты побыту.

Я спросил: «Зачем вам это нужно?». Ответили: «Мы выполняет поручение». Думаю, что рядовой сотрудник понимает, что ничего в этом хорошего нет, но он вынужден выполнять предписание руководства.

По словам Юрия, временами на белорусско-польской границе сотрудники пограничной службы требуют перевод документов и объяснения, а временами ничего вообще не спрашивают.

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