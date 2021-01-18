Как теперь выглядит пересечение белорусско-польской границы?7
- 18.01.2021, 16:01
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Рассказ очевидца.
Белорусские пограничные службы стараются переписать все доступные данные и по возможности отправить на тщательный досмотр.
Как выглядит возвращение на Родину во время коронавируса и ограничения на выезд из страны раз в полгода, рассказал «Радыё Рацыя» белорус Юрий:
- Отсканировали, сделали копию трудового договора, польских документов, так называемой карты побыту.
Я спросил: «Зачем вам это нужно?». Ответили: «Мы выполняет поручение». Думаю, что рядовой сотрудник понимает, что ничего в этом хорошего нет, но он вынужден выполнять предписание руководства.
По словам Юрия, временами на белорусско-польской границе сотрудники пограничной службы требуют перевод документов и объяснения, а временами ничего вообще не спрашивают.